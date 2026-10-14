BAC es reconocido como la empresa con mejor reputación del país

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El BAC se convirtió en la empresa con mejor reputación del país para este 2026, según el reconocimiento otorgado por el monitor empresarial Merco, que es de referencia en Iberoamérica.

El análisis toma en cuenta la opinión de clientes, publicaciones en redes sociales y expertos, y la empresa atribuye el logro a la confianza de sus distintos públicos de interés.

Este 2026 el BAC suma cinco reconocimientos, incluido el primer lugar entre las empresas más responsables y el primer lugar en atracción y fidelización de talento en Costa Rica.