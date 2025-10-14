El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) salió al paso para desmentir categóricamente la información que circulaba en redes sociales acerca de una supuesta contaminación del agua potable.

La institución emitió un comunicado en el que asegura que todos los sistemas de abastecimiento que sirven a Goicoechea, Coronado, Moravia y Montes de Oca operan con total normalidad.

Asimismo, reiteraron que no existe ningún reporte o evidencia que sustente dicha contaminación, ya que los controles de calidad en plantas y pozos se realizan de manera continua y rigurosa.