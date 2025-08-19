El AyA realizará cortes de agua este martes en comunidades de Tibás, Moravia y Escazú debido a labores de mantenimiento en plantas potabilizadoras y mejoras en el acueducto, tal como lo explicaron las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, quienes coordinan estas intervenciones para optimizar el servicio.

En Tibás y Moravia, la suspensión se aplicará de 6 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que en Escazú será de 8 de la mañana a 2 de la tarde, horarios establecidos para minimizar el impacto en los abonados y garantizar la pronta restauración del suministro.