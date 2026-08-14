El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció una suspensión de agua en múltiples comunidades del sector de Nicoya, Guanacaste.
Según el comunicado institucional, esta suspensión tendrá lugar el sábado 15 de agosto, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
El sector afectado será Nicoya, específicamente las siguientes comunidades:
Finalmente, el AyA explica que esta situación se debe a reparaciones en la tubería principal.
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Por: Camila Rosales Méndez
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