El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció una suspensión de agua en múltiples comunidades del sector de Nicoya, Guanacaste.

El horario de interrupción del AyA

Según el comunicado institucional, esta suspensión tendrá lugar el sábado 15 de agosto, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

El sector afectado será Nicoya, específicamente las siguientes comunidades:

Sabana Grande.

Barrio El Salitral.

Barrio Los Pochotes.

Barrio Calderón Fournier.

Barrio Negro.

Finalmente, el AyA explica que esta situación se debe a reparaciones en la tubería principal.

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Por: Camila Rosales Méndez

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