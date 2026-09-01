El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus redes sociales, sobre la suspensión programada del servicio de agua en varios sectores de la provincia de San José.

Las zonas sin agua

Según el comunicado que emitió la entidad, los sectores afectados este miércoles 2 de septiembre serán:

San José, Mora, Ciudad Colón: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. San José, Puriscal, Santiago: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. San José, Puriscal, San Antonio: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. San José, Vázquez de Coronado, San Isidro: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. San José, Vázquez de Coronado, Cascajal: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. San José, Vázquez de Coronado, San Rafael: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. San José, Goicoechea, Ipís: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. San José, Goicoechea, Purral: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Adicionalmente, en San Ramón de Alajuela, específicamente en San Juan, habrá una interrupción del servicio de 1:30 p. m. a 5:30 p. m.

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Por: Camila Rosales Méndez

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