El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus redes sociales, sobre la suspensión programada del servicio de agua en varios sectores de la provincia de San José.
Según el comunicado que emitió la entidad, los sectores afectados este miércoles 2 de septiembre serán:
Adicionalmente, en San Ramón de Alajuela, específicamente en San Juan, habrá una interrupción del servicio de 1:30 p. m. a 5:30 p. m.
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Por: Camila Rosales Méndez
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