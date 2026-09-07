AyA anuncia oportunidades de empleo en la institución

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó mediante sus plataformas oficiales sobre la apertura de oportunidades de empleo dentro de la institución.
Según la información de la entidad, las plazas abiertas son:
Si usted desea participar por alguna de las vacantes, puede hacerlo desde la página de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).
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Por: Camila Rosales Méndez
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