AyA anuncia oportunidades de empleo en la institución

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó mediante sus plataformas oficiales sobre la apertura de oportunidades de empleo dentro de la institución.

Los trabajos en el AyA

Según la información de la entidad, las plazas abiertas son:

Gestor experto – Sistemas de Agua – Producción y Distribución: San José, Uruca.

San José, Uruca. Oficial experto – Servicio al Cliente – Servicio al Cliente: San José, Catedral.

Si usted desea participar por alguna de las vacantes, puede hacerlo desde la página de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

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Por: Camila Rosales Méndez

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