AyA anuncia interrupción en el servicio de agua en San José y Alajuela este miércoles

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre dos interrupciones programadas del servicio de agua potable que afectarán comunidades en los cantones de Mora (San José) y San Ramón (Alajuela) este miércoles 19 de agosto de 2026.

¿Que zonas son las afectadas?

La desconexión en San José será en el cantón de Mora, distrito de Ciudad Colón en el horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m, viéndose afectadas las comunidades:

Boulevard Las Palmas, Condominio Alta Vista, Barrio Las Llantas, Bajo Sardinal, Calle Matamoros, Urbanización San Cristóbal, Hacienda Colón, Hacienda Los Ponys, Condominio Los Alicantos, Urbanización Bermúdez Carvajal, Barrio Los Chess, Calle Achiotal, Liceo de Ciudad Colón y alrededores.

Motivo: Maniobra operativa por mantenimiento en el sistema de bombeo.

Mientras en Alajuela en el cantón de San Ramón y distrito de San Juan se realizará la interrupción entre 1:30 p.m. a 5:30 p.m, viendose afectadas las comunidades:

Sector La Plaza de San Juan, Calle Volio hasta Cuesta El Tanque, Calle Carballo, Calle El Monte, Calle Gringos, Calle Concepción y alrededores.

Motivo: Maniobra operativa para realizar interconexión de tuberías.

¿Que medidas recomienda AyA?

El AyA solicita a los habitantes de las zonas afectadas almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de suspensión.

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Escrito por: Daniel Palma Durán

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