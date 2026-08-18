AyA anuncia interrupción en el servicio de agua en San José y Alajuela este miércoles

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre dos interrupciones programadas del servicio de agua potable que afectarán comunidades en los cantones de Mora (San José) y San Ramón (Alajuela) este miércoles 19 de agosto de 2026.
La desconexión en San José será en el cantón de Mora, distrito de Ciudad Colón en el horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m, viéndose afectadas las comunidades:
Mientras en Alajuela en el cantón de San Ramón y distrito de San Juan se realizará la interrupción entre 1:30 p.m. a 5:30 p.m, viendose afectadas las comunidades:
El AyA solicita a los habitantes de las zonas afectadas almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de suspensión.
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Escrito por: Daniel Palma Durán
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