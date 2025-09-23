El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre suspensiones programadas en el servicio de agua potable que se aplicarán en distintos cantones del país durante esta semana.

Las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento, lavado de plantas potabilizadoras, interconexión de tuberías y mejoras en la red de acueductos.

Sectores y horarios de suspensión del servicio

Puntarenas, Golfito

Comunidades: Entrada de Trillizas, Sector Pilones (costado derecho en dirección a Golfito).

Corte: 23 de setiembre, de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

23 de setiembre, de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. Motivo: Cambio de válvula en tubería.

San José, Vázquez de Coronado

Comunidades: San Francisco, Don Leco y alrededores.

Corte: 23 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

23 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Motivo: Lavado de Planta Potabilizadora y mejoras en la red.

San José, Goicoechea

Comunidades: El Pueblo, Purral Arriba, alrededores del Súper Purral, Las Amelías, Bruno Martínez, La Facio, Iglesia de Dios Evangelio Completo.

Corte: 23 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

23 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Motivo: Lavado de Planta Potabilizadora y mejoras en la red.

Cartago, El Guarco

Comunidades: El Tejar, Higuito, Barrio Nuevo, El Cacique, Fundación 1, Fundación 2, Zorzales, Antigua, Cafetos, Los Diques y casco central de Tejar.

Corte: 24 de setiembre, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

24 de setiembre, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Motivo: Lavado de Planta Potabilizadora.

San José, Santa Ana

Comunidades: Condominio Tierral del Sol, Lajas del Río, Santa Ana Park, Urbanización Clara, Hacienda del Valle, Praderas del Sol, Terra Nova, Vistana Real, Paseo del Sol, Trocadero, Balcones de Santa Ana, Lusso y Valle Soleado.

Corte: 24 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

24 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Motivo: Mejoras en el acueducto.

San José, Desamparados

Comunidades: Iglesia de Jericó, Ebais de Jericó, Calle Alterna a Llano Bonito, Escuela San Agustín, Calle del Roblar, Calle Sequeira, Plaza Deportes Jericó, Barrio Linda Vista y alrededores.

Corte: 25 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

25 de setiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Motivo: Lavado de Planta Potabilizadora.

Alajuela, San Ramón

Comunidades: San Pedro, Cataratas, Calle Valverde, Calle Jícaros (Sector Sur).

Corte: 29 de setiembre, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

29 de setiembre, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. Motivo: Interconexión de tubería.

Recomendaciones del AyA

La institución recomienda a los vecinos de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación, hacer un uso racional del recurso y mantenerse atentos a los comunicados oficiales en caso de cambios en los horarios establecidos.