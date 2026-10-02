Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre abastecimientos controlados en sectores de dos provincias del país.

Las zonas anunciadas por el AyA

Según la información disponible, la medida inició este jueves 1 de octubre hasta el sábado 3 de octubre en las siguientes comunidades:

Alajuela, Orotina, La Ceiba: 10:00 p. m. a 7:00 p. m.

10:00 p. m. a 7:00 p. m. Puntarenas, Esparza, Caldera: 10:00 p. m. a 7:00 a. m.

Además, la institución explica que los abastecimientos controlados responden a maniobras operativas de distribución desde el tanque.

Por: Camila Rosales Méndez

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