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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre abastecimientos controlados en sectores de dos provincias del país.
Según la información disponible, la medida inició este jueves 1 de octubre hasta el sábado 3 de octubre en las siguientes comunidades:
Además, la institución explica que los abastecimientos controlados responden a maniobras operativas de distribución desde el tanque.
Por: Camila Rosales Méndez
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