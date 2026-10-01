AyA abre oportunidades de trabajo

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus redes sociales, sobre la apertura de una nueva serie de puestos de empleo.

Las vacantes del AyA

Según la información disponible, estos son los puestos disponibles:

Técnico en sistemas de agua, electromecánica y bombeo: San José.

San José. Técnico en sistemas de agua, electromecánica y bombeo: La Uruca.

Además, en el comunicado la institución detalla los requisitos solicitados para cada puesto, según las funciones y características de la plaza.

Por: Camila Rosales Méndez

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