AyA abre oportunidades de trabajo

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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus redes sociales, sobre la apertura de una nueva serie de puestos de empleo.
Según la información disponible, estos son los puestos disponibles:
Además, en el comunicado la institución detalla los requisitos solicitados para cada puesto, según las funciones y características de la plaza.
Por: Camila Rosales Méndez
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