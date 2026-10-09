AyA abre oferta de empleo: este es el puesto

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre la apertura de una nueva oportunidad de empleo dentro de la institución.

¿Cuál es el puesto disponible?

Según la información publicada, el concurso externo corresponde al puesto de oficial experto en servicio al cliente, bajo la Dirección de Medición, Cortas y Reconexiones.

La plaza tiene el número de concurso 00004879 y se ubica en el AyA del distrito de Catedral, en San José.

¿Cuáles son los requisitos del empleo?

Las personas interesadas en participar en el concurso deben cumplir con los siguientes requisitos:

Formación académica: Tercer ciclo de la Educación General Básica (noveno año) o título equivalente.

Experiencia laboral: Cuatro años de experiencia en labores relacionadas con la clase de puesto, cargo o especialidad.

Licencia de conducir: Contar con licencia vigente tipo B1 o A1.

Las personas interesadas pueden revisar la información del concurso y los detalles para postularse en la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Por: Camila Rosales Méndez

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