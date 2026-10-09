AyA abre oferta de empleo: este es el puesto

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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre la apertura de una nueva oportunidad de empleo dentro de la institución.
Según la información publicada, el concurso externo corresponde al puesto de oficial experto en servicio al cliente, bajo la Dirección de Medición, Cortas y Reconexiones.
La plaza tiene el número de concurso 00004879 y se ubica en el AyA del distrito de Catedral, en San José.
Las personas interesadas en participar en el concurso deben cumplir con los siguientes requisitos:
Las personas interesadas pueden revisar la información del concurso y los detalles para postularse en la Agencia Nacional de Empleo (ANE).
Por: Camila Rosales Méndez
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