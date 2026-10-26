AyA abre consurso de empleo: conozca los requisitos

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre un nuevo concurso de empleo abierto a la población, con plazas disponibles en Guanacaste y San José.

La oferta de empleo

Según indicó la entidad, estas son las vacantes disponibles y sus requisitos.

Oficial experto en sistemas de agua, diversas dependencias

Ubicación: Goicoechea, San José.

Requisitos:

Segundo ciclo de la Educación General Básica (sexto grado) o título equivalente.

Certificado de conclusión de estudios de tercer y cuarto ciclo de Educación Especial (prevocacional).

Certificado de conclusión de estudios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional.

Certificado de conclusión de estudios de III ciclo y IV ciclo (diversificada) de Educación Especial o de nomenclatura similar.

Técnico en sistemas de agua, mantenimiento de acueducto, unidad cantonal

Ubicación: Nicoya, Guanacaste.

Requisitos:

Primera opción:

Educación: Tercer año de secundaria aprobado.

Tercer año de secundaria aprobado. Capacitación: Mínimo 150 horas de formación técnica en mantenimiento de acueductos, fontanería o áreas afines.

Mínimo 150 horas de formación técnica en mantenimiento de acueductos, fontanería o áreas afines. Experiencia: Un año en las tareas técnicas mencionadas.

Segunda opción:

Educación: Primaria completa (segundo ciclo de la Educación General Básica).

Primaria completa (segundo ciclo de la Educación General Básica). Capacitación: Mínimo 200 horas de formación técnica en mantenimiento de acueductos, fontanería o áreas afines.

Mínimo 200 horas de formación técnica en mantenimiento de acueductos, fontanería o áreas afines. Experiencia: Dos años en las tareas técnicas mencionadas.

Oficial general en sistemas de agua, diversas dependencias

Ubicación: Liberia, Guanacaste.

Requisitos:

Segundo ciclo de la Educación General Básica (sexto grado) o título equivalente.

Certificado de conclusión de estudios de tercer y cuarto ciclo de Educación Especial (prevocacional).

Certificado de conclusión de estudios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional.

Certificado de conclusión de estudios de III ciclo y IV ciclo (diversificada) de Educación Especial o de nomenclatura similar.

Dos años de experiencia en labores relacionadas con la clase, el cargo o la especialidad del puesto.

Como alternativa, se indica el primer ciclo aprobado de la Educación General Básica (tercer grado) o título equivalente.

Las personas interesadas en alguna de estas oportunidades pueden consultar el proceso y presentar su solicitud mediante la página oficial de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Por: Camila Rosales Méndez