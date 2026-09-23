Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los avistamientos de drones se triplicaron en el aeropuerto Juan Santamaría y ponen en riesgo las operaciones del aeropuerto, según advirtieron las autoridades aeronáuticas.

El incremento de estos dispositivos en las cercanías de la terminal aérea representa una amenaza para la seguridad de los vuelos, por lo que se mantiene la vigilancia y se aplican protocolos para prevenir incidentes.

Las autoridades hacen un llamado a la población a respetar las zonas restringidas y a no operar drones cerca del aeropuerto, ya que estas acciones pueden poner en peligro la vida de los pasajeros y el personal de aviación.