Un estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) advierte que el avistamiento de aves podría verse alterado debido a los efectos del cambio climático, el cual modifica los hábitats y patrones migratorios de diversas especies.

La investigación destaca que estas variaciones impactan no solo la biodiversidad, sino también el turismo ecológico, una actividad económica clave en regiones como Costa Rica.

Los expertos enfatizan la necesidad de implementar políticas de conservación más robustas para mitigar estos efectos a mediano y largo plazo.