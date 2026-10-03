Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

La Guardia Costera de los Estados Unidos ha desplegado un amplio operativo para localizar un avión con seis personas que desapareció frente a las costas de Nantucket, en Massachusetts.

Aeronave cubría la ruta entre Bermudas y Boston.

¿Qué se sabe sobre el avión?

Las alarmas se activaron después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con la aeronave y esta desapareciera de los radares sobre las aguas del Atlántico.

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¿Qué dice la Guardia Costera?

Informaron la zona de búsqueda, el modelo del nave y su itinerario.

“El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”, señalaron.

Las circunstacias de su desaparición no se han aclarado.

Con información de: Antena 3.