Nickelodeon ha confirmado el desarrollo de “Avatar: Seven Havens”, la próxima gran serie animada dentro del universo de Avatar: The Last Airbender. La producción contará con la dirección creativa de Michael DiMartino y Bryan Konietzko, los creadores originales de la franquicia.

La historia seguirá a una joven maestra tierra, quien, tras la era de Korra, descubre ser el nuevo Avatar. Sin embargo, en un mundo azotado por un cataclismo, su llegada no es vista como una salvación, sino como una amenaza. Acompañada por su hermano gemelo perdido, deberá enfrentar los misterios de su origen y proteger las Siete Moradas, los últimos refugios de la humanidad.

El anuncio llega en el marco del 20° aniversario de la serie original, reafirmando la popularidad y legado de Avatar: The Last Airbender. Además, se suma a otros proyectos en desarrollo, como una película animada sobre Aang y su equipo, así como la serie live-action que prepara Netflix.

Los fanáticos pueden esperar una trama profunda con nuevos personajes, criaturas y desafíos que pondrán a prueba el equilibrio del mundo. Con la dirección de sus creadores originales, la serie promete mantener la esencia y calidad que han definido a la saga.

“Avatar: Seven Havens” se perfila como una de las producciones más esperadas por la comunidad otaku y gamer. Pronto se revelarán más detalles sobre su estreno. ¡Prepárate para una nueva era del Avatar!

Este contenido llega gracias a: