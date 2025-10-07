Los trabajos de instalación de puentes modulares en el sector de Cambronero continúan su marcha según lo programado. Estas estructuras permitirán restablecer el paso vehicular y peatonal en la zona, afectada recientemente por las condiciones climáticas. La obra representa una solución temporal mientras se evalúan opciones permanentes.

Tras las inundaciones que afectaron la región, la colocación de estos puentes se ha convertido en una prioridad para las autoridades. Los equipos de trabajo operan contra reloj para normalizar la circulación lo antes posible.

La intervención en Cambronero forma parte de un plan más amplio de mejoras viales en la zona. Estos puentes modulares ofrecerán una alternativa segura mientras se desarrollan proyectos de infraestructura más permanentes.