Avanza una propuesta para declarar el criollo limonense como patrimonio nacional

Una propuesta legislativa avanza con el objetivo de declarar el criollo limonense como patrimonio nacional y evitar su desaparición.

La iniciativa busca preservar esta lengua que forma parte de la identidad cultural de la provincia de Limón y su población afrodescendiente.

“Yo vine al Parade hace tres años, y me di cuenta de que en todas las carrozas no había nada en criollo, que todo estaba en inglés estándar, y la música que se oía de fondo también era en inglés estándar. Entonces me surgió la pregunta: bueno, ¿por qué no ocupan o no usan el criollo para este evento, que es tan importante, que es el Grand Parade, sino que utilizan el inglés estándar? Entonces, bueno, me di cuenta de que la lengua ya estaba en estado obsolescente, que poca gente la hablaba, básicamente los mayores”, dilucidó Jorge Lemus, lingüista.

El reconocimiento oficial podría dar paso a políticas para su protección y promoción.