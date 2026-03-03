Avanza el proyecto que pretende prohibir el uso de celulares en centros educativos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares en centros educativos dio un paso clave en la Asamblea Legislativa tras ser dictaminado de forma positiva, en paralelo con el nuevo reglamento del Ministerio de Educación Pública (MEP) que ya establece lineamientos estrictos sobre estos dispositivos.

Según la normativa vigente, los teléfonos deberán permanecer apagados dentro del aula y solo podrán utilizarse cuando exista un fin pedagógico previamente autorizado por el personal docente.

Cualquier estudiante que sea sorprendido usando el celular sin esta autorización se expondrá a una falta leve, aunque la infracción se agrava si el dispositivo es utilizado para cometer acoso o bullying, casos en los que la conducta pasará a ser grave.