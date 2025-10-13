Hamás liberó esta madrugada a 20 rehenes retenidos desde 2023, mientras Israel inició la excarcelación de cientos de presos palestinos, en el marco de la primera fase del acuerdo de alto al fuego.

Liberación de rehenes de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que los rehenes liberados por Hamás fueron entregados inicialmente a la Cruz Roja y posteriormente trasladados a territorio israelí.

Entre las personas liberadas se encuentran tres ciudadanos argentinos y un colombiano, todos secuestrados durante el ataque sorpresa de Hamás en el sur de Israel en 2023, hecho que desencadenó una escalada de hostilidades que se prolongó por más de dos años.

El grupo islamista también anunció que hoy entregará los cuerpos de cuatro de los 28 rehenes restantes que fallecieron durante su cautiverio.

La entrega de los demás restos podría demorar, debido a las dificultades para localizar los cuerpos en medio de los continuos bombardeos israelíes que devastaron el enclave palestino, según advirtió Hamás.

Presos palestinos puestos en libertad

Una vez se dio la entrega de los 20 rehenes, comenzó el proceso de liberación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, negociado con la mediación de Estados Unidos, se concretó la liberación de 250 prisioneros palestinos que llegaron en autobuses.

Se espera que sean entregadas cerca de 1.700 personas que fueron detenidas en Gaza por el ejército israelí, incluidos niños.