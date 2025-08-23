Una compañía biofarmacéutica alcanzó un avance histórico en anticoncepción masculina, luego de que su píldora oral superara el primer ensayo de seguridad en humanos.

En la prueba participaron 16 hombres, quienes recibieron diferentes dosis del medicamento durante tres meses. Los resultados mostraron que no hubo efectos secundarios graves ni alteraciones en el humor, la libido, las hormonas o la salud en general.

A diferencia de otros métodos en investigación que dependen de hormonas, esta píldora actúa bloqueando un paso clave en la producción de espermatozoides, lo que evita alterar el deseo sexual o provocar desajustes hormonales.

Actualmente, los únicos métodos anticonceptivos disponibles para los hombres son la vasectomía y el condón. Aunque existen estudios en curso con inyecciones hormonales combinando testosterona con otras hormonas para detener la producción de esperma. Este nuevo enfoque se considera uno de los más prometedores.

La empresa desarrolladora se prepara ahora para avanzar hacia estudios más amplios que permitan confirmar la eficacia del anticonceptivo y determinar la dosis óptima para su uso seguro y efectivo.