Al menos nueve personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas en la madrugada de este jueves 15 de septiembre, luego de registrarse una estampida humana al final de un concierto en Xela por los festejos de la independencia nacional en el oeste de Guatemala, informaron socorristas.

“La Cruz Roja Guatemalteca y los Bomberos Voluntarios estabilizaron a más de 20 personas heridas. Nueve fallecieron en el lugar” tras una “estampida humana” en un “evento masivo” en la ciudad de Quetzaltenango, a unos 200 km al oeste de Ciudad de Guatemala, indicó en Twitter la entidad de socorro.

Según reportes de la prensa local, las víctimas fallecieron aplastadas en el momento en que miles de personas intentaban abandonar el área al finalizar un concierto.

El percance ocurrió en una explanada al aire libre durante el Xelafer, un evento tradicional en Quetzaltenango por las fiestas patrias.

Guatemala retomó las festividades masivas para celebrar el Día de la Independencia, luego de dos años de la suspensión de estos eventos multitudinarios a causa de la pandemia de COVID-19.

Tragedia en Xela: organizadores del concierto se pronuncian

Luego de la tragedia en Xela, Calavera Producciones, organizadores del concierto en Quetzaltenango, indicaron que colaboraran con las autoridades en las investigaciones del caso.

“Manifestamos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades pertinentes en las investigaciones que correspondan ante tan lamentable suceso”, manifestó Calavera Producciones.

Cancelan conciertos municipales en Xela, pero no declaran luto

Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango, dijo que, tras la tragedia en Xela, se ha decidido suspender los conciertos que habían sido organizados por el municipio.

La autoridad local, no obstante, señaló que no se declarará luto en la región para no afectar otras actividades para las cuales los ciudadanos se han preparado.

“No podemos venir y arruinarle el trabajo de los padres de familia que con mucho esfuerzo compraron uniformes a los niños y han esperado este día”, señaló Fernando López