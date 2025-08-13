Las obras en la radial de El Coyol iniciarán en el primer semestre de 2026, con una inversión de $18 millones financiados por el Gobierno y el BID, confirmaron el ministro del MOPT, Efraím Zeledón.

El proyecto, que incluye un paso a desnivel de 3 niveles en el cruce clave de Alajuela, buscará descongestionar la Ruta Nacional 1 y beneficiará directamente a más de 30 mil trabajadores de la Zona Franca Coyol.

Con un plazo de 24 meses, la obra también contempla 10 años de mantenimiento, reforzando la competitividad de una zona que genera 32 mil empleos directos.