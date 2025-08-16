Los datos confirman que Costa Rica contabiliza en lo que va de 2025 cifras similares a las del año anterior, con la posibilidad de cerrar con cerca de mil homicidios.

La Policía Judicial registra 31 dobles homicidios, lo que equivale a 62 víctimas mortales. El más reciente ocurrió en La Uruca, cuando sujetos que viajaban en un vehículo fueron interceptados por sicarios en motocicleta.

En cuanto a los triples homicidios, ya se cuentan 10 casos, que representan 30 muertes más en las estadísticas.

El hecho más reciente sucedió la noche de ayer, cuando en un bar en Santa Ana, un motorizado ingresó e hirió de bala a cinco personas y quitándole la vida a tres.