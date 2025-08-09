Casi tres horas tardaron las labores de rescate de un hombre de nacionalidad salvadoreña que, en apariencia, se quedó dormido y cayó a un precipicio con su tráiler tras una colisión en la Ruta Interamericana Norte, en Miramar de Puntarenas.

Cruz Roja y Bomberos trabajaron de forma conjunta para extraer al conductor, cuya condición era delicada debido a la posición en que quedó el vehículo. Finalmente, fue trasladado en estado crítico al Hospital de Puntarenas.

La emergencia se produjo en el sector de La Pitaya, donde el vehículo pesado colisionó contra un objeto fijo. El hombre quedó atrapado dentro de la estructura del camión y requirió equipo especializado para su liberación.

Este fue uno de varios accidentes registrados en las últimas horas. En Bahía Ballena de Osa, una cámara de seguridad captó el atropello de cuatro personas. Dos resultaron ilesas, mientras que otros dos sufrieron lesiones graves y uno de ellos murió en la escena. El conductor se dio a la fuga.

En lo que va del año, 351 personas murieron en accidentes de tránsito y 1.779 han sido atendidas en condición crítica, un promedio de ocho por día.

Otros incidentes de la noche y madrugada incluyeron una colisión múltiple en el Monumento al Agua, en Circunvalación, con cuatro vehículos involucrados, y un choque frontal en Rancho Redondo, ambos con daños materiales y heridos leves.