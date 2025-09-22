Autoridades de la Policía y el OIJ, iniciaron operativos preventivos en Alajuelita con el objetivo de disminuir la ola de violencia que afecta a los barrios del sur de la capital.

Durante estas acciones de tolerancia cero, se busca decomisar armas y motocicletas utilizadas para el sicariato, así como realizar detenciones en caso de ser necesario.

Los barrios del sur han sido escenario de balaceras en los últimos días, con casos recientes con víctimas mortales en la Ciudadela 25 de Julio y en Tejarcillos.