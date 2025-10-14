El Ministerio Público notificó sobre la realización de dos allanamientos por el caso de la desaparición de Ligia Faerrón.

No hay rastro de la mujer desde el pasado 26 de setiembre.

Operaciones

Uno de los allanamientos se realiza en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia. El otro, en un casa ubicada en Ciudad Quesada.

“Las diligencias se ejecutan en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, específicamente con equipo de la Unidad Canina y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos”, informó el Ministerio Público.

Trasciende que se espera detener a dos mujeres sospechosas de sustraer evidencia importante en el caso. También, se presume que estas habrían desconectado las cámaras de seguridad de la vivienda donde vive Faerrón.

Información en desarrollo.