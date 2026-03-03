Autoridades realizan allanamientos para detener banda ligada con asaltos a contenedores 

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela ejecuta esta mañana del 3 de marzo allanamientos simultáneos en Cartago y La Guácima de Alajuela para desarticular una banda criminal dedicada al asalto de contenedores y furgones.

El objetivo principal del operativo, que se desarrolla con apoyo de la Policía Municipal de Alajuela, es la captura de un sujeto de apellidos Quiroz Sánchez, señalado como el líder de la organización y a quien se le vincula con múltiples robos violentos de mercadería en ruta.

Las autoridades judiciales reportan que en uno de los puntos allanados en Cartago ya se ha logrado la custodia de una pareja y el control de la escena, mientras los agentes inspeccionan la segunda planta de la vivienda en busca de más involucrados.