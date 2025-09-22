Agentes de la sección especializada de ciberdelincuencia del Organismo de Investigación Judicial, allanaron una vivienda en San Cristóbal, para capturar a un sospechoso de tenencia y distribución de pornografía infantil, luego de que empresas tecnológicas detectaran el material ilícito en dispositivos.

La intervención se coordinó tras alertas generadas por sistemas operativos que notifican a las autoridades cuando se almacena contenido ilegal, en un caso que resalta la gravedad de los delitos sexuales.

Este operativo se suma a investigaciones recientes donde las compañías globales colaboran con la justicia para combatir estos crímenes que conllevan penas elevadas de cárcel.