El Instituto Meteorológico Nacional proyecta entre 14 y 16 sistemas tropicales con nombre para la temporada 2025, incluyendo de 7 a 8 tormentas tropicales y hasta 8 huracanes, de los cuales 3 podrían alcanzar categorías mayores.

Agosto, septiembre y octubre serían los meses de mayor influencia ciclónica en el país, especialmente en la región del Caribe, donde se prevé la formación de la mayoría de estos fenómenos.

Esta proyección refuerza la necesidad de mantenerse alerta y preparados ante posibles emergencias derivadas de estos eventos climáticos extremos.