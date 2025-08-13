La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, ejecutaron seis allanamientos de alto riesgo en Limón, con el objetivo prioritario de detener a cuatro sicarios de la banda liderada por Tony Peña Russel, quienes operaban una nueva célula criminal dedicada al narcotráfico y homicidios.

Según el expediente, los sospechosos enfrentarán cargos por legitimación de capitales y venta de drogas, luego de que agentes incautaran evidencias durante los registros domiciliarios.

Esta operación, que incluyó tácticas encubiertas en camiones, evidencia la escalada de violencia en la zona y refuerza la estrategia nacional contra el crimen organizado.