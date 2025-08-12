El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé lluvias intensas para este miércoles en el Valle Central, producto de altas temperaturas matutinas que alcanzarán los 30°C en Alajuela y La Garita.

Estos aguaceros, que podrían incluir tormentas eléctricas según los expertos, comenzarán en horas de la tarde principalmente en zonas montañosas y se extenderían hacia sectores costeros durante la noche.

El IMN advirtió, sobre posibles acumulaciones de agua en alcantarillados urbanos, especialmente en San José y Cartago.