Autoridades no descartan relación entre los dos doble homicidios en Cartago

Las autoridades no descartan una posible relación entre los dos doble homicidios ocurridos en Cartago, que dejaron cuatro muertos en menos de ocho horas en la provincia.

El primer hecho ocurrió en Desamparados, donde un hombre recibió tres impactos de bala y falleció en el Hospital San Juan de Dios; el segundo sucedió en Recreo de Turrialba.

Leslie Ovares, subdirector de fuerza pública de Cartago, detalla que “estas son actividades bastantes dinámicas, nosotros tenemos alrededor de cinco estructuras fuertes que están operando acá, actualmente, en la provincia de Cartago y fuera de Cartago”.

En Turrialba, la víctima fue interceptada por dos sicarios mientras se encontraba en la vía pública; intentó huir pero cayó al suelo y murió en el sitio.