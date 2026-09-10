Autoridades investigan la causa de la aparición masiva de cangrejos en varias playas del Pacifico

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las autoridades investigan la causa de la aparición masiva de cangrejos en varias playas del Pacífico, un fenómeno que ha llamado la atención de los especialistas y de las comunidades costeras.

El seguimiento permitirá determinar los factores que provocaron la presencia inusual de estos animales en el litoral pacífico.

“Se encontró que, durante todo el año, las temperaturas registradas a mediados de agosto fueron las más altas en la superficie del mar, con aproximadamente 31 grados. Además, los niveles de clorofila fueron muy bajos, lo que demuestra que la producción primaria era reducida y, por tanto, había poco alimento disponible en la columna de agua, justo en la zona donde se encontraban los cangrejos”, explicó Johanna Rojas, investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

La experta señaló que estas condiciones provocaron un agotamiento energético en los cangrejos. A ello se sumaron el oleaje y las corrientes generadas por vientos atípicos registrados durante ese periodo, que terminaron desplazándolos hacia las costas.

“Fueron transportados todavía vivos o algunos ya moribundos, cansados y sin alimento, hasta las playas, que es donde las personas los observaron. De hecho, algunas personas reportaron haber encontrado ejemplares todavía con vida, pero en estado moribundo”, indicó.