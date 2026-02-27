Autoridades investigan intento de lavado de dinero por $700 millones

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las autoridades costarricenses investigan 700 millones de dólares que ingresaron al sistema bancario durante 2025 sin que las entidades financieras puedan determinar su procedencia, en lo que constituye un intento de lavado de dinero que duplica las cifras de 2023, cuando se detectaron 330 millones.

El crecimiento es progresivo: en 2024 fueron 550 millones y en 2025 la cifra escaló a 700 millones, pese a los controles implementados para evitar la infiltración de dinero ilícito en la economía.

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) advierte que las organizaciones criminales, tanto locales como transnacionales, utilizan nuevas tipologías como monedas digitales y actividades silvestres, mientras que negocios como compra de ganado, venta de vehículos y salones de belleza sin clientela aparente son señalados como posibles fachadas.