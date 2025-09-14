Esta madrugada se presentó un doble homicidio en el sector de Desamparados.

Versión preliminar

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas estaban en vía pública cuando dos sujetos en motocicleta los abordaron.

Video

El video de una cámara de seguridad captó cómo los gatilleros llegan al lugar, uno se baja de la motocicleta y dispara indiscriminadamente contra las víctimas.

Identificación de las víctimas

Masculino, con el apellido Poveda, de 26 años

Masculino, con el apellido Aguilar, de 28 años.

Detalles

Poveda falleció en el sitio, mientras que Aguilar fue declarado sin signos vitales en la Clínica Marcial Fallas.