Autoridades hallan cuerpo sepultado en una fosa

Autoridades lograron ubicar un cuerpo sepultado en una fosa tras tres allanamientos en el sector de Pueblo Nuevo de Limón. Agentes pretendían la detención de los sospechosos de la desaparición de un hombre, así como también hallar a la víctima.

En uno de los puntos, en un fosa, ubicada en la parte posterior de una de las viviendas intervenidas, lograron ubicar a la aparente víctima.

¿Quién es?

Se trataría de Claudio Franciso Salazar Madrigal, de 41 años, conocido con el alias de “Resbaloso”.

Él, aparentemente, habría tenido una discusión con los integrantes de la banda criminal a la que pertenecía y debido a esto, sus propios compañeros, conocidos o allegados, se habrían encargado de desaparecerlo, asesinarlo y sepultarlo.

Operativo tras el hallazgo del cuerpo en fosa

En el inmueble, donde encontraron el cuerpo, una estructura tipo búnker, agentes sacaron la gran mayoría de artículos a la parte externa, para que se procediera a la revisión de los mismos y determinar si hay algún rastro de sangre.

Información en desarrollo.

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