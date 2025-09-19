Las autoridades del transporte público evalúan una propuesta que busca transformar una ruta de autobuses hacia un esquema operativo de servicio periférico, lo que permitiría que las unidades circulen de manera continua y se reduzcan los tiempos de espera para los usuarios.

La iniciativa fue presentada por una empresa autobusera al Consejo de Transporte Público (CTP) y plantea dejar atrás el modelo tradicional en el que los autobuses deben llegar a una terminal antes de reiniciar su recorrido.

Con el esquema periférico, las unidades se mantendrían en circulación constante, mejorando la frecuencia del servicio.

Opinión de los usuarios

Para muchos pasajeros, la propuesta representa un alivio ante los largos tiempos de espera actuales.

Otros aseguraron que el nuevo modelo les permitiría llegar más temprano a sus hogares después del trabajo, al evitar atrasos por las limitadas frecuencias.

Viabilidad del modelo

Desde el CTP consideran que el esquema es técnicamente viable, pero dependerá de estudios de movilidad que confirmen la necesidad en cada ruta.

Posible impacto en tarifas

Uno de los puntos que se debe analizar es el costo para los usuarios. El cambio podría implicar un ajuste en el precio del pasaje, ya que influirán factores como la cantidad de kilómetros recorridos, la flota dedicada y la frecuencia de servicio.

Aunque no necesariamente significaría un aumento en todos los casos, sí requerirá estudios detallados para determinar la sostenibilidad del modelo.

Modernización del transporte

El proyecto es visto como una oportunidad para modernizar el transporte público y descongestionar zonas como el centro de San José. Sin embargo, las autoridades advierten que no en todas las rutas es viable implementar este tipo de esquema.

Repase la noticia completa en el video adjunto.