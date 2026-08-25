Autoridades están detrás de 14 personas con orden de captura

Las autoridades investigan a cinco grupos criminales que operarían en Cartago y buscan a 14 personas con órdenes de captura pendientes. La estrategia contempla operativos conjuntos con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el apoyo de la Policía Municipal de Cartago.

“En Cartago operan actualmente cinco grupos criminales que estarían detrás de los hechos de violencia registrados en la provincia”, señaló el director interino del OIJ, Michael Soto. Asimismo, explicó que la estrategia de las autoridades contempla una mayor presencia policial, acompañada de operativos y acciones previamente definidas, así como el fortalecimiento de las investigaciones.

“Cartago registra actualmente 51 homicidios, 10 más que en el mismo período del año anterior. De acuerdo con el análisis realizado, salvo un caso correspondiente a un conductor de Uber, las víctimas estarían vinculadas con grupos de crimen organizado”, explicó el ministro de Seguridad, Gerald Campos.

El jerarca agregó que las autoridades enfocarán sus esfuerzos en localizar a 14 personas que cuentan con órdenes de captura y que estarían relacionadas con estos grupos delictivos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita determinar su paradero, mediante el 911 o el correo [email protected].

“Los sistemas de videoprotección de la Municipalidad de Cartago, así como los de las demás policías municipales de la provincia, están a disposición de las autoridades para apoyar las labores de seguridad e investigación”, afirmó el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

El burgomaestre indicó que esta disposición ya fue comunicada al ministro de Seguridad, Gerald Campos, y al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.