Autoridades encuentran millonario cargamento de combustible ilegal

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El OIJ allanó una bodega en Coyol de Alajuela, donde encontraron una toma ilegal de combustible y 11 tanquetas de mil litros cada una, de las cuales tres estaban llenas con el hidrocarburo.

Este tipo de conexiones clandestinas no solo generan pérdidas económicas para el Estado, sino que representan un riesgo inminente para las comunidades.

“El equipo de mantenimiento de RECOPE tiene que hacer unas maniobras para poder localizar la manguera y asegurar la localización de la toma ilegal. Se lograron decomisar 10.000 litros de combustible; habían 7.000 en un camión y 3.000 dentro de la bodega en el allanamiento que realizó el OIJ”, expresó César Alpízar, de operaciones de seguridad de RECOPE.