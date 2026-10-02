Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Las autoridades encontraron bodegas repletas de mercadería de contrabando, y en el caso figuran siete orientales como sospechosos de participar en los hechos según el reporte policial.

El hallazgo se produjo durante operativos desarrollados por las autoridades en el lugar, donde se investiga la procedencia de la mercadería y la posible participación de los sospechosos.

La información disponible no precisa el valor de la mercadería decomisada ni el número total de personas detenidas en el operativo realizado en el territorio nacional hasta el cierre del informe.