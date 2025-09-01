Los gritos de dolor de Milagro Peralta alertaron que algo no estaba bien en el barrio El Carmen, en el centro de Nicoya. Minutos antes de la la media noche, un vecino se dirigió a una oficina del Organismo de Investigación de Investigación (OIJ) para alertar a los agentes, al llegar a su casa, se confirmó la muerte de la mujer.

Peralta, de 43 años, presentaba heridas en el tórax y abdomen, que le arrebataron la vida.

Sospechoso

El principal sospechoso de la muerte de Milagro es su pareja sentimental, un hombre de apellido Sánchez, de 49 años. Autoridades detuvieron al sujeto.

Al momento en que se ubicó, el hombre tenía sus manos ensangrentadas. Según los familiares de Milagros, ya había realizado otros ataques en el pasado.

“El pasado 25 de julio, él trató de agredirme, yo estaba aquí gracias Dios pude detenerlo y sacarlo de la casa“, comentó Adriano Peralta, hermano de la víctima.

Vínculos

“Mily”, como le decían sus seres queridos, era familia de la diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Casos de femicidios en este 2025, por provincia