Por medio de un comunicado, la Fuerza Pública confirmó la detención de mujer sospechosa de matar a otra fémina en Guácimo.

Al parecer ella habría asesinado a una femenina que estaba frente a una escuela en la localidad de La Guaira.

¿Qué pasó?

Al parecer, la víctima resultó herida de arma blanca en medio de una discusión que mantenía con otra fémina.

Declaraciones de Fuerza Pública

“La Fuerza Pública atendió este jueves un incidente ocurrido en el sector de La Guaira, en el cantón de Guácimo. Donde ubicó y aprehendió a la presunta agresora, identificada con el apellido Chavarría, quien fue puesta bajo custodia policial”.

El caso fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.