La Policía Municipal de San José, con apoyo del Servicio Municipal Táctico, desmanteló dos estructuras tipo búnker utilizadas como puntos de venta y consumo de droga en la comunidad 25 de Julio en Hatillo, intervención que incluyó el derribo de las construcciones con maquinaria pesada.

Estas edificaciones, que funcionaban como una extensión del salón comunal de la zona, fueron identificadas como centros de operaciones delictivas que afectaban la seguridad vecinal.

La acción forma parte de un operativo para erradicar focos de delincuencia en áreas urbanas críticas.