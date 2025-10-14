Mediante la operación “Los Hijos de Al Qaeda” se logró desarticular a una banda de sicarios en el centro de Limón, la cual está vinculada a la organización criminal de alias “La H”.

La investigación reveló que un hombre, quien simulaba ser amigo de la víctima, fue el encargado de citarlo en el lugar donde posteriormente fue asesinado.

Este resultado forma parte de los múltiples allanamientos realizados por el OIJ, con los que pretenden detener al menos a cinco sicarios vinculados a este grupo delictivo.