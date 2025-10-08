La Policía lleva a cabo un operativo para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la cual utiliza compartimientos ocultos en vehículos para transportar sustancias ilícitas. Esta metodología les permite evadir los controles viales y mantener un bajo perfil ante las autoridades.



El modus operandi incluye la modificación de automóviles para ocultar grandes cantidades de droga, lo que dificulta su detección durante los registros rutinarios. Los investigadores trabajan en la identificación de los responsables y en el rastreo de sus movimientos.



Este operativo forma parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico en el país, reforzando la vigilancia en puntos clave y promoviendo la colaboración interinstitucional.