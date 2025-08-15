Las autoridades alertan por lluvias y posibles inundaciones en varias regiones del país debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que ha generado aguaceros con tormentas eléctricas.

Pese a que, la onda tropical 23 ya salió del territorio, los suelos saturados y el alcantarillado al límite aumentan el riesgo de inundaciones urbanas, especialmente en zonas bajas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que las precipitaciones continúen de forma dispersa, con acumulados significativos en cortos períodos.