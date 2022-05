La segunda autopsia al cuerpo de Debanhi Escobar, solicitada por su familia, reveló que la joven fue golpeada varias veces con “un agente contundente” en la cabeza y murió antes de caer al tanque de agua donde la encontraron. “Se trata de una muerte violenta homicida”, concluye el texto al que accedió El País. Además, Debanhi fue violada, ya que presentó “huellas de una relación sexual violenta”.

Desde el hallazgo del cadáver, el 21 de abril, la Fiscalía solo informó que la joven murió a causa de “contusión cerebral. No mencionó, no obstante, más detalles sobre si había sufrido o no abuso, si se había ahogado o había caído ya muerta a la cisterna de agua del motel Nueva Castilla.

Esto provocó que el padre de Debanhi, Mario Escobar, solicitase una segunda autopsia que posteriormente la entregó a las autoridades.

Cabe mencionar que tras la filtración de la necropsia, el padre de Debanhi, Mario Escobar, pidió la “depuración” de las autoridades de la entidad. Por medio de un video compartido en Instagram, el papá de la joven estudiante expresó ” una profunda tristeza por lo que pasa en este país”.

“Tienen miedo de todo el mugrero que ellos están haciendo”, declaró. “El fiscal reconoció que es un mugrero su necropsia, sin estudio por un posible feminicidio, ni estudio periciales de viseras, de sangre pruebas toxicológicas y periciales relativos a un estudio serie serio del cuerpo de mi hija”, agregó.

Reunión con AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que ya se reunió con los padres de Debanhi Escobar y aseguró que se comprometió a asegurarse de que se sabrá lo ocurrido y que no habrá impunidad para el autor o autores del crimen.

“Ya me reuní con ellos ahora en la mañana, gente muy buena… maestro, su esposa y como padres están muy dolidos, deshechos, y hablé con ellos e hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad y en eso coincidimos con el gobernador (Samuel García) y con las autoridades de Nuevo León. Vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque ayuda mucho la transparencia, la denuncia y la crítica”, aseveró en una conferencia de prensa.