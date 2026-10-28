Autobús que se volcó y dejó dos muertos llevaba adultos mayores de excursión

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Dos mujeres adultas mayores murieron tras el vuelco de un autobús que transportaba a 54 pasajeros en Horquetas de Sarapiquí, sobre la ruta 4. Un hecho totalmente lamentable.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles y dejó a varias personas heridas, algunas de ellas en condición delicada.

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos movilizaron unidades para atender a los afectados, entre quienes había personas prensadas dentro del vehículo.

Una de las mujeres murió en el lugar del accidente, mientras que la segunda falleció durante su traslado al Hospital de Guápiles, a unos ocho kilómetros del sitio del vuelco.

Era una excursión de adultos mayores

Según la información preliminar, el grupo estaba integrado por vecinos de Jiménez, Suerre y otros sectores de Pococí, quienes organizaron una excursión hacia las aguas termales de La Fortuna de San Carlos.

El viaje comenzó temprano. Sin embargo, cuando el autobús transitaba por la ruta 4, el vehículo salió de su carril y golpeó una alcantarilla que da acceso a una propiedad.

El impacto provocó que el autobús cambiara de dirección y terminara volcado, con los 54 pasajeros a bordo.

OIJ investiga las causas del accidente

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para recopilar pruebas y determinar las circunstancias del vuelco.

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Como parte de las primeras diligencias, los investigadores revisaron las huellas de frenado y la trayectoria del autobús antes del accidente. Según el reporte desde el sitio, la maniobra abarcó aproximadamente 100 metros.