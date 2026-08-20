Un autobús que trasladaba estudiantes precisamente a su centro educativo se incendió. Esto provocó el pánico en alumnos del Liceo de Lepanto y el Colegio Técnico Profesional de Jicaral.

¿Dónde se presentó el incendio?

En el sector de Nicoya.

Momentos de pánico por el autobús con afectaciones debido al incendio

La unidad, al parecer, sufrió una falla mecánica, lo que generó que el bus se incendiara.

¿Hay estudiantes heridos?

Se presentaron daños materiales en la unidad de transporte. Lo que no hubo fue daños a los estudiantes, quienes lograron bajarse a tiempo.

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