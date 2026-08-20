Un autobús que trasladaba estudiantes precisamente a su centro educativo se incendió. Esto provocó el pánico en alumnos del Liceo de Lepanto y el Colegio Técnico Profesional de Jicaral.
En el sector de Nicoya.
La unidad, al parecer, sufrió una falla mecánica, lo que generó que el bus se incendiara.
Se presentaron daños materiales en la unidad de transporte. Lo que no hubo fue daños a los estudiantes, quienes lograron bajarse a tiempo.
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